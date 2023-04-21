В EVG требуют повышения зарплаты для своих членов, однако в Deutsche Bahn назвали забастовки "бесполезными и ненужными", заявив, что EVG проводит их из-за соперничества с другим профсоюзом.
Параллельно члены профсоюза ver.di в четверг и пятницу проводят акции протеста в аэропортах Дюссельдорф, Кёльн/Бонн и Гамбург, что привело к отменам или переносам рейсов. Также в пятницу отменили все вылеты в аэропорту Штутгарт.
EVG требует повышения зарплаты на 12%, тогда как ver.di — на 10,5%.
В марте в Германии уже проходила стачка, которая привела к серьезным сбоям в работе железных дорог и аэропортов. Тогда в ver.di заявили, что призывали 120 тыс. человек выйти на забастовку, а в EVG — 230 тыс. человек.