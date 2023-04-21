Профсоюз работников транспортной отрасли EVG призвал своих членов выйти на забастовку с 03:00 до 11:00 в пятницу по местному времени (с 04:00 до 12:00 мск). После этого железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил об отмене всех поездов дальнего следования в период с 03:00 до 13:00, а также об отмене большинства региональных поездов.

В EVG требуют повышения зарплаты для своих членов, однако в Deutsche Bahn назвали забастовки "бесполезными и ненужными", заявив, что EVG проводит их из-за соперничества с другим профсоюзом.

Параллельно члены профсоюза ver.di в четверг и пятницу проводят акции протеста в аэропортах Дюссельдорф, Кёльн/Бонн и Гамбург, что привело к отменам или переносам рейсов. Также в пятницу отменили все вылеты в аэропорту Штутгарт.

EVG требует повышения зарплаты на 12%, тогда как ver.di — на 10,5%.

В марте в Германии уже проходила стачка, которая привела к серьезным сбоям в работе железных дорог и аэропортов. Тогда в ver.di заявили, что призывали 120 тыс. человек выйти на забастовку, а в EVG — 230 тыс. человек.