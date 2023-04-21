С этого дня по 26 мая разрешено добывать селезней с использованием живых подсадных (манных) уток во всех охотничьих угодьях.

Также вся территория региона поделена на пять специальных зон, где действуют ограниченные сроки добычи других птиц.

Установлены нормы допустимой добычи пернатой дичи в весенний период.

Так, за сутки одному охотнику разрешается добыть до пяти селезней утки, до двух гусей, вальдшнепов — без ограничений, самцов глухаря и тетерева — по одной особи за весь сезон охоты.

В прошлом году охота открылась 28 апреля.