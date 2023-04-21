Результаты опубликованы в журнале Science.

"Исследование мозговых волн показало, что дикие северные морские слоны (Mirounga angustirostris) спали недолго (менее 20 минут) во время погружения (максимальная глубина 377 метров; 104 погружения во сне)", — говорится в публикации.

Отмечается, что в среднем морские слоны спали всего по два часа в день в течение семи месяцев, что сопоставимо с показателями африканского слона (около двух часов в день).

Морские слоны в океане спят во время так называемых дрейфовых погружений, спускаясь на глубину по спирали, или на морском дне.

В то же время, морские слоны могут проводить 10 часов в день во сне на пляже в период размножения, говорится в сообщении.

Морские слоны наиболее уязвимы для хищников, таких как акулы и косатки, когда находятся на поверхности в открытом океане. Поэтому они проводят на поверхности всего одну или две минуты, дыша между погружениями.