"С 22 по 24 апреля включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти дни также лавиноопасно возле Ключевской группы вулканов, расположенной в Усть-Камчатском районе, и рядом с вулканами Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский на юге полуострова.

В центре рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристов, спортсменов и охотников призывают быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Циклон, который в пятницу обрушился на Камчатку мокрым снегом и ветром до штормового, испортил погоду в нескольких районах края. Ожидается, что влияние циклона на полуостров сохранится до 24 апреля.