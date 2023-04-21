"Из-за сложных метеоусловий в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка пяти рейсов", — говорится в сообщении.

Это рейсы авиакомпании "Россия" в Москву (FV-6202, 78 пассажиров) и Санкт-Петербург (FV-6402, 130 пассажиров), "Победы" — в Сочи (DP340, 175 пассажиров) и Санкт-Петербург (DP516, 190 пассажиров) и "Аэрофлота" в Минводы (SU2817, 154 пассажира).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержек стал туман.

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолеты в Москву и Петербург вылетят в 10:15 и 10:45 по местному времени вместо 05:15, 06:15 и 06:00, в Сочи — в 10:40 (по расписанию — в 05:40), в Минводы — в 11:10 (07:10).