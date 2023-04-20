"Документ подписали руководитель представительства Дагестана в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов и генеральный директор ООО ТО "Хазар" Эльнара Шахвалиева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров был выработан алгоритм действий налаживания туристических потоков в республику и оттуда в Санкт-Петербург.

"Также был обсужден вопрос оказания конкретной помощи и поддержки Дагестану в активном развитии туризма, который сегодня занимает одно из самых перспективных направлений экономики республики", — говорится в сообщении.

В документе подробно расписаны обязанности и ответственность обеих сторон, направленные на реализацию намеченных планов в сфере туризма.

"В целях оказания содействия обмена опытом, также заключено совместное дополнительное соглашение, в котором указано, что представитель туроператора "Хазар" будет осуществлять свою деятельность при ГБУ РД "Представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге"", — говорится в сообщении.