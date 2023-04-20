Участниками акции станут 13 заведений общественного питания в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Воркуте и Сыктывдинском районе, они представят специальное меню.

Посетителям ресторанов и кафе предложат аутентичные блюда на основе традиционных рецептов коми кухни, знакомые и местные продукты в новых сочетаниях: оленину в индийском чае, тартар из хариуса, пиццу "Коми-пеперони", безе с муссом из морошки, борщ по-коми, чипсы из оленины, рыбную солянку "Воркутинская".

Проект направлен на популяризацию традиционной кулинарии Коми, продвижение региональных производителей, повышение профессионализма и улучшение качества обслуживания в сфере питания.