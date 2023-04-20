Как передал корреспондент "Интерфакса", предложение было озвучено на заседании попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в четверг в Туле с участием помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.

Как заявил Мединский, этот вопрос РВИО проработает в ближайшее время.

Музей обороны Тулы был открыт в декабре 2021 года в парке "Патриот" областного центра. Создание музея приурочили к 80-летию героической обороны Тулы. В музее представлено более 1 тыс. подлинных предметов военного времени — это экспонаты из фондов музейного объединения, приобретённые раритеты и вещи, принятые в дар от туляков.

В экспозиции использованы современные мультимедийные технологии (сенсорные экраны, акустические системы, проекторы и т. д.), электронные энциклопедии. В музее установлены инсталляции и скульптуры, некоторые из них имеют портретное сходство.

Вся экспозиция музея оформлена так, чтобы посетители могли максимально ощутить атмосферу осажденного города.

В первый год работы музея его посетило более 70 тыс. человек.

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области велись в октябре-декабре 1941 года. За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".