"Туристический поток по итогам года (2022 года — ИФ) составил более 1,2 млн человек. Мы буквально три-четыре года назад говорили, как хорошо, что мы полмиллиона туристов приняли. Но считаю, что это далеко не предел наших возможностей. Мы можем выйти и на цифру порядка 2 млн уже к 2025 году", — сказал Коков.

По мнению главы региона, для дальнейшего увеличения турпотока в республике необходимо наличие соответствующей инфраструктуры, соответствующего уровня сервиса.

В числе направлений развития туризма глава КБР отметил курорт "Эльбрус", дестинации в Черекском районе, а также региональную столицу город Нальчик, где важно максимально задействовать ее бальнеологический потенциал.

Коков также подчеркнул, что туристическая отрасль становится все более заметной в экономике и имеет большой потенциал роста. В 2022 году объем оказанных услуг по отрасли составил 11 млн рублей, добавил он.