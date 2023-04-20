"За время пути экскурсовод Людмила Кабалина расскажет о героическом трудовом подвиге жителей города Кирова", — говорится в сообщении.

Также в салоне планируется выступление творческого коллектива .

Как отмечают в пресс-службе, впервые акция "Троллейбус Победы" состоялась в 2017 году: 9 мая в путь отправился ретро-троллейбус ЗиУ-7 под номером 153.

"Участниками акции с 2017 по 2022 годы стали более 1000 горожан. Она пользуется большой популярностью у кировчан, поэтому свободные места заканчиваются через несколько дней после начала записи на экскурсию", — говорится в пресс-релизе со ссылкой на городское управление культуры.