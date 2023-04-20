Как сообщалось, по итогам первого квартала прошлого года пассажиропоток составлял 293 тыс. 905 человек.

Таким образом, прирост составил 10,8%.

"Мы наблюдаем очень хорошую динамику, что, безусловно, указывает на востребованность авиаперевозок. Очень рады открытию прямых рейсов в Минск и Анталью", — отметил генеральный директор аэропорта Евгений Садилов.

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", Nordwind.