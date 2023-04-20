"В то время как иностранные туристы стекаются в Италию в преддверии летнего сезона, власти Альто-Адидже ограничили количество ночевок путешественников уровнем 2019 года. Также в области теперь запрещено открывать новые гостиницы и другие объекты размещения для приема туристов, включая Airbnb", — пишет издание.

Как отмечает портал, регион является воротами в Доломитовые Альпы, поэтому туристы приезжают туда, чтобы увидеть скалистые пики, ледниковые озера и аутентичные северотирольские деревни.

По словам регионального советника по туризму Арнольда Шулера, провинция "достигла предела" в приеме туристов, поэтому он предложил меры по сдерживанию овертуризма.

"У нас начались проблемы с дорожным движением, а жителям стало трудно подыскать себе съемную квартиру", — сказал он, добавив, что власти заинтересованы в сохранении качества жизни местных жителей и туристов.

Согласно новому закону, открыть новую гостиницу можно будет с разрешения властей и только в том случае, если какая-то из действующих остановит деятельность. При этом количество номеров нового объекта должно соответствовать старому.

Как отмечает CNN Travel, по состоянию на 2019 год номерной фонд провинции составлял чуть менее 230 тыс. До 30 июня владельцы гостиниц должны сообщить властям, сколько туристов они разместили в 2019 году.

В 2022 году в Трентино-Альто-Адидже было совершено 34 млн туристических ночевок.