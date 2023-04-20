Отмечается, что новое направление авиакомпания открывает в рамках развития внутрироссийской маршрутной сети.

Рейс будет выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и субботам по расписанию. В понедельник вылет из Москвы в 23:15, посадка в Челябинске в 03:45 вторника (время местное). Вылет из Челябинска в 04:40 среды, посадка в Москве в 05:30. В субботу вылет из Москвы в 0:20, посадка в Челябинске в 4:50, вылет из Челябинска в 6:00, посадка в Москве в 6:50.

По данным сервисов бронирования и покупки билетов, сейчас рейсы по маршруту Москва-Челябинск выполняют лоукостер "Победа", а также "Аэрофлот"и S7 Airlines.