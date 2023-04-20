Экспозиция "Порфирий Крылов. Великая Отечественная. 1941 — 1945" размещена в музее Крылова, входившего в творческий коллектив "Кукрыниксы". Выставка приурочена к 78-й годовщине Великой Победы.

"Она (выставка — ИФ) включает 43 предмета. Это работы художника, выполненные во время поездок в освобожденные города, этюды к картине Кукрыниксов "Таня", зарисовки с Нюрнбергского процесса, правительственные награды Крылова. Здесь также представлены цифровые копии легендарных плакатов Кукрыниксов из фондов Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника", — говорится в сообщении.

Центр выставки — серия этюдов, написанных художником в деревне Петрищево на месте казни Зои Космодемьянской.

"Кукрыниксы, прочитав очерк Петра Лидова о жестокости фашистов, решили увековечить память о девушке и отправились в командировку в Петрищево", — говорится в сообщении.

Живописные работы Порфирия Крылова представляют "подготовительный материал" к картине "Таня". Это образы местных жителей, написанные с натуры. Эскиз Крылова "Таня" лег в основу будущей картины Кукрыниксов, которая находится в Государственной Третьяковской галерее.

На выставке представлены и картины, написанные художником во время фронтовых поездок в Орёл, Курск, Ленинград и Берлин.

Выставка продлится до конца июня.

Порфирий Крылов — Герой социалистического труда, народный художник СССР, почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области.

Творческий союз Кукрыниксы — художники Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов — за годы войны создали более тысячи рисунков, плакатов и листовок. До середины 70-х годов прошлого века творчество этого знаменитого трио было известно многим советским гражданам, а их юмористические плакаты и карикатуры пользовались большой популярностью.