По словам главы республики, только резиденция карельского Деда Мороза Талвиукко в поселке Чална приняла более 100 тыс. туристов.

Кроме того, в 2022 году Карелия заняла четвертое место среди субъектов России по объему привлечённых средств федерального бюджета на развитие инфраструктуры туризма. На эти цели регион получил рекордный объем средств федерального бюджета — около 500 млн рублей. Профинансированы мероприятия 80 туристических проектов. Также пяти проектам в области развития туристической инфраструктуры, связанной с этнографической направленностью, было выделено суммарно около 15 млн рублей.

"На 70% увеличился объем налоговых поступлений в бюджет региона от организаций сферы туризма и превысил 400 млн рублей. При этом мы понимаем, что наш потенциал гораздо выше, поэтому активно продолжаем развитие отрасли. Развитие туризма даст нашим районам, в первую очередь северным, мощный синергетический эффект. Эти проекты будут стимулировать как рост малого бизнеса в других отраслях экономики, так и модернизацию инфраструктуры", — отметил Парфенчиков.

В ближайших планах региона на текущий год — обустройство туристического центра города Сортавала, а также археологического комплекса "Беломорские петроглифы". Строительство визит-центра музея "Беломорские петроглифы" планируется завершить в 2024 году. В проекте, помимо музейной экспозиции, предусмотрено создание кафе и гостиницы на 40 номеров.

"Мощный импульс развитию туризма на севере Карелии придаст строительство Кемского порта, ведем активную работу в данном направлении", — добавил Парфенчиков.