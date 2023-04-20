"По данным комитета по туризму Петербурга, с частичным снятием ограничений внутренние турпотоки начали восстанавливаться. Однако зарубежные туристы, формировавшие почти половину турпотока, по-прежнему, отсутствуют. При этом замещение иностранного турпотока из дружественных стран займет, по оценкам комитета, от трех лет и более", — говорится в сообщении.

Отмечается, что турпоток за прошлый год составил более 8 млн человек.

"Туристическая отрасль в целом достаточно "самооптимизирующаяся" и, как показали прошедшие три непростых года, умеет подстраиваться под изменение спроса. В меньшей степени это касается балансодержателей туристической инфраструктуры: гостиниц, выставочных площадок, санаторно-курортных комплексов, которые круглый год вне зависимости от спроса и уровня загрузки имеют значительные объемы затрат на содержание своих объектов. Рассматриваем возможность освобождения балансодержателей туристической инфраструктуры от налога на имущество и земельного налога", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко.