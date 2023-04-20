"Мы пять лет назад создавали проект открытая промышленность, он у нас назывался "Открой Моспром". Началось все с экскурсий, с офлайн-мероприятий. Мы начали вовлекать школьников и учеников колледжей в этот проект. К прошлому году мы дошли до того, что начали проводить иммерсивные представления на промышленных предприятиях, давать концерты. Практически все крупные московские предприятия в проекте, и мы надеемся, что продолжим вовлекать в него малый и средний бизнес. Мы очень надеемся, что в этом году акселератор даст еще больший приток людей в промышленность", — рассказал он, выступая на пленарном заседании по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность".

Как отметил Овчинский, за все время существования проекта предприятия Москвы посетили более 11 млн россиян.

"В начале прошлого года все были очень пессимистично настроены, промышленность просядет, рушатся логистические цепочки, люди уезжают за границу. К счастью, все эти прогнозы не сбылись. По факту промышленность в России, если не ошибаюсь, просела на 1,2%. Это не очень значительно с учетом того роста, который начался в конце прошлого года. Москва в прошлом году выросла на 10%, во многом потому, что у нас появился серьезный трудовой ресурс", — пояснил он.

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, промышленный туризм не сразу получил поддержку, потому что многим казалось, что это небезопасно.

"Первые 400 предприятий открыли экскурсии. На них побывали 10 тыс. студентов, из которых по итогам 3 тыс. сказали, что они хотели бы работать на этих предприятиях. Это очень хороший показатель, каждый третий сказал, что он хочет строить свою карьеру на этих производствах", — подчеркнула она.

Как отметила Чупшева, развитие промышленного туризма в рамках проекта "Открытая промышленность" — возможность сформировать у жителей страны приверженность к отечественному производству и помочь молодежи в выборе будущей профессии.

В Москве 20 апреля подводят итоги акселератора по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность". Его организаторы — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы при поддержке Минпромторга.