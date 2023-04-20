"ГАТ в туристической сфере за основу берет экономическую составляющую, увеличение доли туристического сектора в ВВП страны и поставило перед собой цель довести общие туристические расходы в 2026 году до 10 млрд манатов", — сказал Нагиев на общественных слушаниях, посвященных ситуации в сфере туризма.

Он также отметил, что для стимулирования сферы туризма ГАТ ведет работы по созданию в Азербайджане туристических и рекреационных зон, совершенствованию нормативной базы с целью формирования благоприятного инвестиционного режима для предпринимателей.

Ранее Нагиев сообщал, что целью ГАТ является увеличить в 2026 году число иностранцев, посещающих Азербайджан, до 4 млн человек, местных жителей, путешествующих внутри Азербайджана, — до 6 млн человек.

Согласно данным правительства, в 2022 году расходы иностранных туристов, посетивших Азербайджан, составили 1 млрд 340,1 млн манатов или $788 млн (+2,7 раза от показателя 2021 года). Однако, это значительно меньше рекордного показателя допандемийного 2019 года, когда иностранные туристы потратили в Азербайджане около 3 млрд манатов (свыше $1,7 млрд).

Азербайджан в 2022 году посетило 1,6 млн туристов (в 2019 году — рекордные 3,2 млн человек).

Доля туризма в ВВП Азербайджана по итогам 2022 года составила 1,6% (в 2019г — 2,4%).