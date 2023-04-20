"29 апреля на курорте "Роза Хутор" стартует ежегодный беговой фестиваль "Мир" Rosa Run. Тематика этого года — "Вокруг света", — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что в течение четырех дней любители бега и активного образа жизни смогут не только принять участие в стартах, но и совершить путешествие по разным частям света: Север, Юг, Запад, Восток, — и познакомиться в каждый из дней с культурами и традициями разных стран.

"Мир" Rosa Run — первый и единственный четырехдневный беговой фестиваль в России в горах. В этом году мероприятие пройдет уже в восьмой раз. В нем примут участие тысячи спортсменов", — отмечает пресс-служба.

В субботу, 29 апреля, участники отправятся в экспедицию на Север во время забега Rosa Peak. Бегунам предстоит преодолеть 7 км по горнолыжной трассе на вершину Роза Пик и совершить путешествие из "жаркой весны в прохладную зиму". Максимальный набор высоты составит 1150 м. Вечером участников и болельщиков ждут кинопоказы фильмов о Севере и вечеринка-открытие в стиле Apres Ski.

Во второй день фестиваля, 30 апреля, пройдет самый масштабный в стране беговой квест RosaA Quest. Дистанция — 10 км. Командам предстоит исследовать Юг, выполняя задания на скорость и смекалку, после чего участники смогут попробовать свои силы в вечернем барном квизе Quizrun.

Третий день будет посвящен Западу: 1 мая состоится ежегодный беговой карнавал Rosa Carnival. Участники в ярких образах пробегут дистанцию 2,1 км, а лучшие костюмы будут отмечены специальными призами и подарками. После бегового карнавала, бегуны и болельщики смогут посетить вечерний киномарафон вестернов, а затем — найти друзей или завести новых во время вечера знакомств и вечеринки в атмосфере Дикого запада.

Утром 2 мая некоторые бегуны отправятся встречать рассвет во время треккинга Rosa Sunrise, а всех остальных ждет путешествие на Восток во время традиционного трейлраннинга. Начинающие трейлраннеры попробуют свои силы в Rosa Green Trail на 8 км, а более опытные бегуны примут участие в Rosa Red Trail на 26 км. В вечерней программе участников ждет просмотр аниме-фильмов и сериалов, лекция про Чукотку, а также церемония закрытия фестиваля.

В рамках фестиваля каждый участник получит трофейную футболку, а также сможет собрать целую коллекцию медалей за участие во всех днях.