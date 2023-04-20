По данным ведомства, 32,3% посетителей прибыли из России, 21,5% — Турции, 9,1% — Ирана, 5,6% — Грузии, 4,2% — Индии, 2,7% — Пакистана, 2,6% — ОАЭ, 1,9% — Казахстана, по 1,7% — из Саудовской Аравии и Узбекистана, по 1,6% — из Украины и Белоруссии, 1,4% — Кувейта, 1,3% — Туркменистана, 10,8% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 76,9% — мужчины, 23,1% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,8 раза — до 151,4 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) — на 40,1% — до 15,2 тыс. человек, из стран Персидского залива — на 1,5% — до 59,1 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-марте текущего года увеличилось на 20,2% — до 358,6 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось на 46,6%, в Грузию — на 44,6%, в Турцию — на 6,4%, в Иран — уменьшилось на 25,4%.

В целом, 39,4% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 22,9% — Россию, 9,6% — Грузию, 8% — Иран и 20,1% — в другие страны. 68,9% уехавших составили мужчины и 31,1% — женщины.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.