Полеты будут выполняться по средам. Вылет из Красноярска — в 23:55 (время местное), время в пути составит 3 часа 25 минут. Вылет из Улан-Батора будет осуществляться в 05:40 (время местное), полет будет длиться 3 часа 30 минут.

Согласно расписанию на сайте авиакомпании, в период с 8 по 22 июня рейсы будут выполняться по четвергам. Вылет из Красноярска будет осуществляться в 05:30, время в пути составит 3 часа 20 минут. В обратном направлении вылет планируется в 12:20, время полета — 3 часа 40 минут.

Полеты будут выполняться на самолете ATR-42.