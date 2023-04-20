"В связи со снятием эпидемических ограничений со стороны Китая и повышенным спросом пассажиров на поездки по направлению Иркутск — Забайкальск АО "Федеральная пассажирская компания"(структура ОАО "РЖД") назначает поезд N328/327 сообщением Иркутск — Забайкальск", — говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать с 29 апреля по 26 августа. Маршрут от Иркутска до Забайкальска займет 32 часа, в обратном направлении — 29 часов.

Как сообщалось, Китай с 6 февраля снял ограничения на въезд и выезд, введенные из-за пандемии коронавируса. С середины марта консульства Китая за границей возобновили выдачу туристических виз иностранным гражданам.

В допандемийный период пункт пропуска Забайкальск ежегодно пересекало около 1,5 млн российских и китайских граждан. Железнодорожный погранпереход Забайкальск — Маньчжурия — крупнейший пункт пропуска между Россией и Китаем.