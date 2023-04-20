"В прошлом сезоне маршруты в Геленджик и Ялту пользовались популярностью у путешественников: автобусы совершили около 40 рейсов и перевезли почти 1000 пассажиров. Поэтому сервис возобновит работу и в этом году. Автобусы будут отправляться раз в неделю — по пятницам в 9:00 в Геленджик и в 9:30 в Ялту", — сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного дептранса.

Автобусы Мосгортранса начнут отправляться на курорты Черного моря от Международного автовокзала "Саларьево" с 28 апреля.