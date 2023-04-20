"В прошлом году у нас с Агентством стратегических инициатив (АСИ) был первый профессиональный отбор региональных команд и после него у нас значительно вырос интерес регионов и предприятий к акселератору. Мы создали три центра компетенций по развитию промышленного туризма. Это Магнитогорский металлургический комбинат в Челябинский области, в Кемерово и в Перми. С каждым годом промышленный туризм развивается, и при вовлеченности целевой аудитории 800 тыс. в 2022 году, в этом году мы ждем в 1,5 раза больше", — рассказал он, выступая на пленарном заседании по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность".

Как отметил Беспрозванных, изначально развивать промышленный туризм решили порядка 20 регионов России, по итогам 2022 года их число выросло до 50.

"Появились субъекты, которые разрабатывают региональные стратегии промышленного туризма. Это дорожная карта, которая встроена в общую стратегию развития туризма в регионе", — пояснил он.

По словам замминистра, в целом интерес к промышленному туризму в России по итогам 2022 года вырос в три раза.

"По нашим опросам, лидеры по количеству предприятий, вовлеченных в инициативу – пищевая промышленность – 24%, легкая – 13%, машиностроение – 12%, металлургия – 7%, добывающая – 7%. Также динамический рост показывают технопарки и индустриальные парки", — заключил Беспрозванных.

В Москве 20 апреля подводят итоги акселератора по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность". Его организаторы — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы при поддержке Минпромторга.