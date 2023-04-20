"Состав будет на регулярной основе отправляться из России в Монголию по пятницам и понедельникам, а в обратном направлении — по вторникам и субботам", — говорится в сообщении.

Расписание останется прежним: из Иркутска поезд будет уходить в 07:57 утра (время местное) и прибывать в Улан-Батор в 06:38 на следующее утро. В обратном направлении из столицы Монголии поезд будет отправляться в 15:22 и возвращаться в Иркутск в 15:15 на следующий день.

В настоящее время поезд Иркутск — Улан-Батор курсирует один раз в неделю.