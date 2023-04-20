Двери колокольни впервые будут открыты для посещения 22 и 23 апреля.

"Желающим подняться на смотровую площадку в эти дни по всем организационным вопросам следует обратиться в магазин сувениров, расположенный на территории Архиерейского двора Рязанского кремля", — отмечает пресс-служба.

Соборная колокольня — самое высокое здание Рязанского кремля, памятник русского классицизма. По настоящее время остается одним из самых высоких зданий города и Рязанской области (общая высота 83,2 метра).

Фундамент новой колокольни был заложен в 1789 году на месте бывшей Глебовой башни оборонительного пояса Рязанского кремля. Изначальный проект был разработан костромским архитектором Степаном Воротиловым, однако в итоге городское управление посчитало его несоответствующим требованиям современности и отвергло. Тем не менее, в 1797 году первый ярус был возведен по данному проекту, переработанному в соответствии с веяниям времени и эстетикой классицизма.

Второй ярус был построен в 1816 году по проекту итальянского архитектора Иван Русско на средства богатого рязанского домовладельца Г. В. Рюмина. В 1832 году государство выделило деньги на достройку здания и организовало конкурс, который выиграл Константин Тон. По его замыслу, колокольня должна была завершаться третьим ярусом.

В результате Николай Воронихин, бывший в то время губернским архитектором, сумел убедить курировавшего строительство рязанского архиепископа в необходимости построения четвертого яруса, что стало возможным благодаря облегченным стальным конструкциям: весь 4 ярус и шпиль изготовлены из металла. Строительство завершающих ярусов было закончено в 1840 году Воронихиным на средства Н. Г. Рюмина, который выделил деньги также и на установку часов.

В настоящее время колокольня используется для звона двумя рязанским кафедральными соборами: летним Успенским и зимним Христорождественским.