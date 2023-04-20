"Министерству культуры РФ известно о задержании Ольги Яриловой. Министерство, безусловно, будет оказывать всемерную поддержку и содействие следственным и правоохранительным органам", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Минкультуры также сообщили, что ведомству известно о проведении в отношении Яриловой процессуальных действий в рамках уголовного дела.

В четверг Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшую замминистра культуры РФ Ярилову по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным суда, Яриловой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными обязанностями, повлекшим тяжкие последствия). Если ее вина будет доказана, экс-замминистра грозит наказание до 10 лет колонии. В суде не уточнили суть обвинения, однако, по данным источника "Интерфакса", экс-замминистра подозревается в хищениях при реализации программы "Пушкинская карта".

Ярилова покинула пост замминистра культуры РФ в середине сентября прошлого года. Согласно распоряжению правительства, она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018 года. В ведомстве курировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".