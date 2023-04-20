"По информации главного управления МЧС по Краснодарскому краю, в Апшеронском районе во время прохождения туристического маршрута (сплав по реке Пшеха) погиб гражданин Беларуси (...) 1983 г.р. ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 11 человек в группе, проходившей маршрут, было 8 белорусских граждан. Других пострадавших нет. В настоящее время группа с маршрута снята и доставлена в ближайший населенный пункт.

В пресс-службе ГУ МЧС по краю "Интерфаксу" подтвердили эту информацию, добавив, что проводятся следственные действия.