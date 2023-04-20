"Новая модель экономического роста основана на активном освоении внутреннего спроса и на формировании экономического, в том числе технологического суверенитета. Это означает что, с одной стороны, промышленность – это важный столп новой модели. И одновременно туризм как то, что ориентировано на внутренний спрос. Поэтому все, что связано с промышленным туризмом получается на стыке. С одной стороны, это новая сфера, с другой – это то, что позволяет открывать промышленность для граждан нашей страны", — рассказал он, выступая на пленарном заседании по развитию промтуризма "Открытая промышленность".

Как отметил Орешкин, с июля прошлого года экономика РФ экономика устойчиво растет, в первом-втором квартале 2023 года показатели также будут очень хорошие.

"Чем больше мы будем показывать то, как работает наша промышленность, тем больше людей, молодежи будут вдохновляться этой сферой, больше будут приходить на работу, реализовывать новые проекты и давать обратный эффект для новой модели экономического роста. Очевидно, эта тема будет в ближайшие годы только становиться сильнее и привлекать все больший интерес", — заключил он.