Экспозиция познакомит зрителей с одним из примеров многолетнего научного исследования произведений искусства в Русском музее, давшим возможность по-новому взглянуть на историю картины и уточнить ее авторство.

Наряду с портретом Державина из собрания Иркутского областного художественного музея на выставке можно увидеть принадлежащие Русскому музею эскиз портрета Державина Алексея Егорова и гравюру Федора Иордана с портрета Державина кисти Сальватора Тончи. Представленные в экспозиции графические материалы и подробные аннотации позволят получить представление об истории атрибуции иркутского портрета, которая началась в Русском музее еще в 1980-е годы.

Визитной карточкой Иркутского художественного музея является впечатляющих размеров (274х179 см) портрет Гавриила Державина. На этикетке обозначено имя автора Сальватора Тончи (1756-1844), итальянского художника, долгие годы работавшего в России.

Согласно свидетельствам очевидцев, в первой четверти XIX века иркутский портрет выглядел не так, как теперь: фигуру поэта на картине венчал Гений, впоследствии затертый, а на фоне не было вида Иркутска на берегу Ангары, позднее написанного сосланным в Сибирь польским художником Станиславом Вронским. Более того, никто из сообщавших о портрете в то время не называл его автором Тончи.

Портрет, поступивший в Иркутский художественный музей в очень плохом состоянии, в середине ХХ века был отправлен для реставрации в Москву. Размерами, позой и одеждой изображенного поэта он был очень близок портрету кисти Тончи. В Сибирь портрет вернулся уже атрибутированным как авторское повторение картины Тончи, хотя никаких документальных подтверждений существования такой копии не было.

В собрании Русского музея хранится рисунок Алексея Егорова (1776-1851) — эскиз портрета Державина. Поэт изображен в той же позе, что и у Тончи, — сидящим, в шубе и шапке. Над его головой — фигура гения с трубой, а за пределами рамы имеется надпись "Николай Васильевич Семивский". Изучение этого эскиза и его возможной связи с портретом Державина из Иркутского художественного музея началось в Русском музее еще в 1980-е.

Николай Семивский (1767-1816) служил в Петербурге под началом Державина, позднее был вице-губернатором казенной экспедиции Иркутской губернии. В свое время он даже обращался к Державину в стихах. Таким образом, Семивский, связанный с Иркутском, знавший и почитавший Державина, мог быть посредником при создании портрета, на котором Державин "перелетал" с Невы на Ангару. Вероятно, портрет был создан между весной 1807-го, когда Егоров вернулся из Италии, и осенью 1809-го, когда Семивский уволился со службы в Иркутске.

"Это предположение, сделанное в Русском музее еще в конце 1980-х, получило подтверждение лишь в 2023 году, когда картина была исследована непосредственно в ГРМ. В его технико-технологической лаборатории под верхним слоем живописи были обнаружены голова Гения и протянутая рука, совпадающие с изображением на эскизе Егорова. Сравнение этого фрагмента с другими произведениями Егорова позволяет говорить об одной манере письма", — говорится в сообщении.