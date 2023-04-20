"С момента открытия в 2013 году в гостиничном комплексе каждый летний сезон работало пять открытых бассейнов, однако все они были без подогрева, что не позволяло полноценно пользоваться инфраструктурой в осенне-зимнее время. В марте 2023 года "Сочи Парк Отель" открылся после комплексной реновации – был частично обновлен номерной фонд, капитально реновированы все точки питания, спа-пространство и тренажерный зал", — пояснили в пресс-службе.

Два подогреваемых бассейна заработают в отеле 26 апреля.

"На этапе открытия поступило много вопросов по поводу возможности подогрева бассейнов. Мы приложили много усилий, и уже с 26 апреля готовы порадовать гостей открытием двух подогреваемых бассейнов на территории комплекса", — цитирует пресс-служба гендиректора отеля Владислава Смирнова.

Он добавил, что к июню в отеле заработает собственный пляж, который также был обновлен к сезону – здесь оборудована площадка для пляжного волейбола, детский уголок с огороженной акваторией, вип-зона, территория для пляжных вечеринок.

Трехзвездочный "Сочи Парк Отель", один из крупнейших в России гостиничных комплексов, расположен в Олимпийском парке Сочи на побережье Черного моря. Здесь 12 восьмиэтажных корпусов с номерным фондом 2880 номеров. Отель построен в 2013 году, в марте 2023 года открылся после комплексной реновации.