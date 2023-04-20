Трафик на международных воздушных линиях стал больше на 63%, динамичный рост зафиксирован на рейсах в Дубай, Ташкент, Шарджу, Ош и Анталью. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 4%, востребованными были рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Калининград.

Показатели в абсолютном выражении в сообщении не приводятся.

В марте 2022 года "Домодедово" обслужило около 1,3 млн человек, что на 24% меньше, чем в марте 2021 года. Снижение пассажиропотока последовало за санкциями в отношении российской авиаотрасли, введенными западными странами в ответ на начало военной операции на Украине.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Домодедово" — S7, "Уральские авиалинии".

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" вырос на низкой базе в марте на 87%, до 2,6 млн человек (статистика этого аэропорта, в отличие от других, включает детей до двух лет). Третий аэропорт Московского авиаузла — "Внуково" — не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.