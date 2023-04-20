"Заявки на получение субсидий за региональные авиаперевозки в 2023 году подали шесть авиакомпаний, которые осуществляют субсидированные маршруты. Размер предоставляемых субсидий составляет более 165 млн рублей", — говорится в сообщении.

Так, авиакомпания Utair выполняет четыре субсидируемых маршрута в Кемерово, Новокузнецк, Барнаул и Тюмень.

"ЮВТ Аэро" осуществляет воздушные авиаперевозки по трем направлениям в Абакан, Тобольск и Самару.

Red Wings выполняет три субсидируемых маршрута по направлениям Екатеринбург, Казань и Минеральные воды.

"КрасАвиа" осуществляет рейсы в Красноярск, "Азимут" — в Уфу, а авиакомпания Nordwind летает по субсидированному маршруту в Махачкалу.