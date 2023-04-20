"Мы продолжаем расширять функционал электронной медкарты. Теперь в детских медкартах хранится информация о выданных в городских поликлиниках справках для получения путевки на санаторно-курортное лечение и санаторно-курортных картах, справках в лагерь, в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными", — сказала Ракова, слова которой приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

Заммэра добавила, что "также родители и дети старше 15 лет в ЭМК могут ознакомиться с рекомендациями по освобождению от посещения школ и детсадов".

По ее словам, в случае утери справок родителям не нужно записываться на прием для оформления новых, их можно будет распечатать. Кроме того, это упростит работу врачей.

"Также теперь справки и карты для санаторно-курортного лечения, справки в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными доступны и в электронных медкартах взрослых пациентов", — уточнила Ракова.