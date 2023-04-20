В ходе встречи вице-мэр Хабаровска Игорь Михайловский и секретарь горкома КПК Фуюаня Хэ Дахай подписали протокол о намерениях, согласно которому стороны планируют провести ряд совместных мероприятий, в том числе фестиваль "Ужигун", международный марафон на острове Большой Уссурийский (часть острова принадлежит РФ, часть — КНР — ИФ), общенациональное рыболовное соревнование.

По информации пресс-службы, стороны также обсудили вопрос освоения Большого Уссурийского острова.

"Мы видим здесь большие перспективы, включая открытие погранперехода. Развитие острова Большой Уссурийский входит в проект мастер-плана Хабаровска. Это даст большой толчок для развития экономики города и всего региона", — отметил на встрече Михайловский.

Как сообщалось, россияне при поездках в китайский город Фуюань теперь смогут оформлять визы по прибытию в КНР. Международная навигация, как ожидается, может открыться в конце мая — начале июня.

Фуюань расположен в 60 км от Хабаровска, до пандемии он пользовался популярностью у российских туристов в рамках безвизовых краткосрочных поездок. Добраться туда можно по реке Амур в течение часа-полутора из Хабаровска.

"Для нас имеет большое значение многостороннее партнерство и взаимодействие с городами Китайской Народной Республики. Уверен, что добрососедские отношения будут развиваться, масштабы сотрудничества — расширяться, а наша дружба — крепнуть", — отмечал ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук.