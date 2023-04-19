В мастерской отреставрируют все съемные детали: 30 фигур крылатых гениев с гербами, военные арматуры, бронзовые буквы и знаки. Специалисты уже приступили к демонтажу. На месте проведут работы с колоннами и кровлей.

"Памятник федерального значения находится в условиях постоянных вибраций в результате интенсивного движения транспорта и подвергается агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому конструкции и декоративные элементы требуют реставрации", — отмечают в комитете.

Завершить работы и снять леса планируется в 2024 году.

Московские триумфальные ворота созданы в 1834-1838 годах по проекту архитектора Василия Стасова, это его последнее творение. Сооружение посвящено победам русского оружия.

Высота ворот составляет 23 метра, длина — 36 метров. Высота колонн — 15 метров, диаметр — более двух метров. Основной объем ворот выполнен из чугуна.