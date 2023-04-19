"Полученные средства будут направлены на сохранение природы, в частности мангровых зарослей и коралловых рифов, которые страдают от овертуризма. При этом размер нового налога и сроки его введения пока не определены", — пишет издание со ссылкой на министра по туризму Индонезии Сандиага Уно.

Ранее Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан предложил ввести налог на въезд иностранных туристов, чтобы отсеивать некультурных гостей, нарушающих местные законы и порядки. Это произошло после ряда случаев с иностранными туристами, которые нарушали миграционное законодательство, некультурно вели себя на территории страны.

Также он рекомендовал переориентировать Бали на прием качественных туристов.