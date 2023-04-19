"Группа студентов-художников, представляющих два факультета ГИТИСа — сценографии и режиссерский — осуществят "художественное погружение" в атмосферу подмосковной усадьбы, расположенной в музее-заповеднике. За три дня студенты под руководством преподавателей-наставников прослушают цикл лекций по истории и практике современного искусства, различным направлениям паблик-арта", — говорится в сообщении.

По результатам апрельской арт-резиденции запланировано проведение аналогичных мероприятий для студентов-художников в августе 2023 года. Они смогут реализовать на территории музея-заповедника и парка свои художественные проекты.

"Наш музей-заповедник уделяет особое внимание проектам, в которых принимает участие талантливая молодежь. А этот проект дает старт совершенно новому направлению — работе регулярных арт-резиденций. Нам бы хотелось, чтобы музей-заповедник, имеющий уникальную историю, красивую территорию, стал настоящей творческой лабораторией, пространством, вдохновляющим людей науки и искусства. Мы открыты для такого сотрудничества, готовы предоставлять площадки", — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника Алисы Бирюковой.