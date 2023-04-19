Объявление премьер на новый сезон состоялось в среду в Большом театре.

"Мы открываем 248 сезон. Мы говорили о том, что 250 лет где-то не за горами. Но на самом деле остается все меньше времени. И мы сейчас, думая о планах репертуарных, конечно же, думаем, каким образом сложится афиша юбилейного сезона — 2025 и 2026 годов, когда сейчас планируем сезоны 2024-2025 и 2025-2026 годов. И я очень надеюсь, что мы эти планы достаточно в близком будущем составим и мы планируем на будущий год объявить планы сразу на ближайшие 2-3 сезона, для того, чтобы захватить юбилейный период", — отметил во время пресс-конференции директор ГАБТ Владимир Урин.

Он также выразил надежду на то, что планы, которые построены на внутренних ресурсах и зависят от театра, не будут меняться. "Никаких планов "Б" мы не составляем", — добавил Урин.

Первой премьерой, которую назвал гендиректор Большого театра, станет опера "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа на Исторической сцене в постановке дирижера-постановщика Джакомо Сагрипанти. Режиссером-постановщиком выступит Евгений Писарев. Премьера запланирована на 16 ноября.

Второй премьерой станет "Самсон и Далила" в постановке дирижера Артема Абашева и режиссера Адольфа Шапиро.

"Следующая премьера будет необычная. Вообще, в этом есть особенность этого сезона, — импортозамещение так импортозамещение. Мы подумали, если мы сегодня не имеем возможности делать копродукции с нашими западными коллегами, то почему нам не сделать копродукцию с нашими коллегами российскими эта премьера будет с Малым театром России", — сказал Урин.

Он уточнил, что театры совместно поставят "Снегурочку" Николая Островского с музыкой Петра Чайковского. Планируется, что спектакль будет показываться как на Новой сцене Большого театра, так и на сцене Малого театра. По словам Урина, Малый театр "готов снять ряды, посадить оркестр, чтобы этот спектакль как в старые добрые времена шел на сцене". Режиссёром постановки станет Алексей Дубровский.

Еще одной оперной премьерой станет опера "Евгений Онегин", которую на Новой сцене поставит режиссер Сергей Урсуляк.

На Камерной сцене ожидается три премьеры. Так, будет поставлена опера Игоря Стравинского "Соловей" и "Сын мандарина" Цезаря Кюи в постановке Алексея Франдетти и дирижера-постановщика — Алексея Верещагина. Данная постановка станет совместной с Государственным академическим центральным театром кукол им. Образцова.

Следующей премьерой станет детская опера "Питер Пэн" Андрея Рубцова, режиссером которой будет Нина Чусова. Третей премьерой станет "Паяцы" режиссера Ханс-Йоахима Фрая.

Первой балетной премьерой, как сообщил художественный руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев, станет балет "Пиковая дама" Петра Чайковского-Красавина, хореографом выступит Юрий Посохов.

"Мы уже смотрели макет, обсуждали макет. И мне представляется, что работа достаточно интересная, непростая, это достаточно крупная работа — двухактный балет", — сказал Вазиев. Премьера запланирована на декабрь.

Вторая премьера — возвращение балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева в хореографии Леонида Лавровского. По словам Вазиева, это "одна из замечательных постановок, работа, которая не может нас оставлять равнодушными".

Балет будет показан в начале апреля 2024 года, постановочную бригаду возглавит сам Лавровский.

Третей балетной премьерой станет двухактный "Буря" на музыку Юрия Красавина по пьесе Уильяма Шекспира. Хореографом — Вячеслав Самодуров.