"Ежегодно в майские дни в наш край приезжают туристы со всей страны. Нагрузка возрастает, сейчас по краю уже забронировано 65% гостиниц. Мы ожидаем около 550 тыс. человек — это на 5% больше, чем в прошлом году", — сказал Кондратьев.

Он отметил, что один из главных — вопрос безопасности. В связи с тем, что в Краснодаре и Анапе аэропорты не работают, всю нагрузку берет на себя Сочи.

"Важно обеспечить антитеррористическую защищенность. А также нужно усилить меры безопасности на железнодорожных и автовокзалах", — добавил губернатор.