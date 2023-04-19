Для отдыха и оздоровления детей будут работать 378 организаций, в том числе 14 загородных лагерей, 301 — с дневным пребыванием детей, 61 лагерь труда и отдыха, 2 — палаточного типа.

"В летних лагерях отдохнут более 25,8 тыс. мальчиков и девочек, в том числе порядка 12,7 тыс. детей примут загородные стационарные лагеря", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, как сообщила в соцсетях министр труда и соцзащиты региона Наталья Суворова, дети участников СВО смогут бесплатно отдохнуть в лагерях, в том числе на Черноморском побережье. Путевки им, а также детям находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются бесплатно по линии соцзащиты.