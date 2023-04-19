"По предварительным данным за первые 3 месяца 2023 года российские авиакомпании перевезли 20,7 млн пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года", — отметили в Минтрансе.

В частности, в марте перевезено 5,7 млн человек (+9,4% г/г).

По состоянию на 16 апреля авиакомпании перевезли 24,2 млн пассажиров, сказал журналистам замглавы ведомства Игорь Чалик. Это на 709 тыс. человек больше, чем закладывалось в годовой план.

Чалик также подтвердил прогноз пассажиропотока на весь 2023 год — 101,2 млн человек, что предполагает рост к предыдущему году на 6%. Парк воздушных судов российских авиакомпаний, по его словам, насчитывает 1164 пассажирских самолета, способных перевозить 120-130 млн пассажиров в год. Из них 186 самолетов — "очищены" от двойной регистрации, что позволяет использовать их для перевозок за рубеж.