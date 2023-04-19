"В планах — реконструкция старого здания, в нем мы планируем разместить международный терминал", — сказал Меняйло в среду.

Он напомнил, что в конце прошлого года было завершено строительство нового здания терминала аэропорта "Владикавказ".

Как сообщалось, в ноябре 2022 года аэропорт завершил строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий площадью более 5 тыс. кв. метров, увеличив пропускную способность терминала в 1,5 раза, до 500 пассажиров в час.

ОАО "Международный аэропорт Владикавказ" в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 171,2 млн рублей, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

Международный аэропорт "Владикавказ" — единственный аэропорт Республики Северная Осетия — Алания. Пассажиропоток аэропорта в 2021 году вырос на 45%, до 706 тыс. человек.