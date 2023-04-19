Выручка предприятия выросла на 1,3% — с 3,997 млрд рублей до 4,049 млрд рублей.

Международный аэропорт "Красноярск" обслуживает регулярные и чартерные рейсы 26 российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 68 направлений. Аэропорт принимает более 50 типов пассажирских и грузовых воздушных судов. Базовый перевозчик красноярского аэропорта — NordStar. С июня 2021 года на базе аэропорта функционирует региональный хаб "Аэрофлота".

Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 году составил 3,095 млн человек, что на 13% больше показателя 2021 года. В компании заявляли о намерении, как минимум, сохранить уровень 2022 года и в 2023 году. По данным на I квартал 2023 года аэропорт увеличил пассажиропоток на треть.