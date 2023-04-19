"Хочу обратить внимание, что в неудовлетворительном состоянии сегодня находится 80% объектов культурного наследия. Мы должны активизировать работу по их сохранению", — сказал Меняйло в ходе своего доклада парламенту республики.

Он отметил, что в прошлом году отреставрировано семь объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Завершен капремонт в двух сельских школах искусств и трех домах культуры. Приобретено выставочное оборудование для Музейно-выставочного комплекса Алагирского района.

"Масштабная работа предстоит и в этом году, планируется строительство, капремонт и ввод в эксплуатацию объектов культуры в ряде районов. Будут реализованы мероприятия по техническому оснащению художественного музея имени Туганова, реконструирован дом культуры в Алагире", — уточнил Меняйло.

Он также обратил внимание на необходимость включения в нацпроект "Культура" капремонт Северо-Осетинского государственного академического театра

"Продолжаем работу по возвращению в республиканскую собственность еще одного фактически разрушенного памятника архитектуры — Владикавказского Дома офицеров. В планах — разместить в историческом здании социально значимый объект и музейно-выставочный комплекс, посвященный истории всего Кавказа", — добавил Меняйло.