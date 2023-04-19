"Аланья, расположенная между Таврскими горами и Средиземным морем, является популярным местом для туристов, особенно из России. В этом году в Ассоциации туристических операторов города (ALTID) надеются принять около 2,5 млн россиян", — пишет издание.

По словам главы ассоциации Бурхана Сили, россияне составляют 30% туристов, приезжающих в регион, поэтому турпоток из РФ будет как минимум на уровне прошлого года, но ожидается больше.

Он также отметил, что основной проблемой для наращивания иностранного турпотока на курорт стал низкий уровень бронирования на апрель и май по сравнению с другими курортами провинции Анталья.

"Для решения этой проблемы турбизнесу предложили увеличить ассортимент турпродуктов. Важно не только обеспечить 100% загрузку в высокий сезон, но и растянуть спрос на отдых туристов в течение всего года", — сказал Сили.

Как уточнили в ALTID, 30% номерного фонда провинции Анталья сконцентрирована в Аланье. Помимо того, что курорт полюбили туристы из Европы, его традиционно выбирают примерно 35-40% от всех российских туристов, которые прилетают в Анталью.

Ранее мэр Антальи Мухиттин Беджек заявил, что в этом году в провинции ожидают более 16 млн иностранных туристов, это больше чем в допандемийном 2019 году (15,6 млн).