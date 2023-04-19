Такие данные озвучены на заседании рабочей группы по развитию пассажирских авиаперевозок, которое провел во вторник замглавы Росавиации Владимир Потешкин.

"По оценкам авиакомпаний, дефицит провозных емкостей для обеспечения туристических направлений в летнем сезоне расписания отсутствует. Средняя загрузка емкостей воздушных судов составляет более 80% на внутренних маршрутах и 77,5% — на международных", — говорится в сообщении ведомства.

Учитывая принятые авиакомпаниями меры по оптимизации маршрутных сетей, в январе-апреле ожидается перевыполнение плана целевых показателей по внутрироссийским перевозкам, также отметили в Росавиации.

Вместе с тем авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте "с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан".