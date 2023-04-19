"В этом году мы почти 3 млрд рублей тратим на оздоровление детей. Это больше, чем в 2022 году", — сказал он.

В свою очередь председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина уточнила, что в минувшем году на эти цели было потрачено на 800 млн рублей меньше.

По ее словам, всего в 1 тыс. 297 свердловских лагерях загородных и пришкольных лагерях в этом году отдохнут 448 тыс. детей.

Кроме того, 4 тыс. 441 ребенок поедет на "Поезде здоровья" в южные регионы страны. На эти цели выделено 350 млн рублей. В прошлом году в рамках данной акции на юге побывали 1 тыс. 500 свердловских детей.

Креков уточнил, что в приоритете — дети участников специальной военной операции, которым возраст позволяет посещать лагеря отдыха.

Между тем, Бабушкина добавила, что за детьми будут следить 18 тыс. педагогов и более 300 врачей.