"Планируется создание туристско-рекреационной особой экономической зоны в Дербентском районе. Исполнение этих вопросов не раз обсуждалось с правительством РФ. Создание подобных экономических зон туристско-рекреационного типа на территории республики станет мощным механизмом поддержки со стороны государства бизнеса в сфере туризма. Эти проекты могут и должны выступить драйверами социально-экономического развития республики на ближайшие 5-10 лет", — сказал Меликов.

Глава региона подчеркнул, что Дагестан обладает большим потенциалом для развития туризма. В 2022 году аэропорт Махачкалы принял более 2,5 млн туристов.

"Общеизвестно, что эта отрасль при правильной организации должна способствовать экономическому росту и пополнению бюджета региона. Так, по объективным оценкам, туризм напрямую влияет на развитие десятков смежных отраслей, создаёт рабочие места. А пока наш туризм развивается за счет гостеприимства дагестанцев. Но душевные качества надо дополнить созданием современных, доступных туристических продуктов и услуг, формированием широкого спроса на них, снятием административных барьеров для работы отрасли, подготовкой кадров. Поток туристов надо рассматривать как источник доходов для местного населения, а это и поступления в бюджет муниципальных образований, которые в свою очередь должны быть направлены на создание условий не только для приезжающих гостей, но и для местных жителей", — отметил Меликов.

Он напомнил, что на заседании президиума государственного совета РФ в рамках Восточного экономического форума президент России дал поручение проработать вопросы создания морского курорта мирового уровня на берегу Каспийского моря в Каякентском районе. Сейчас ведется детальная проработка этого проекта, который будет презентован на Кавказской экономической выставке. Глава Дагестана подчеркнул, что, возможно, проект курорта вместе с проектом ОЭЗ в Дербентском районе будет объединен в единый проект развития.

В мае в Дагестане стартует туристический сезон. По оценке главы республики, в этом году поток туристов будет значительно больше, чем в прошлые годы.