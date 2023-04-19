"Завершается первый этап создания рекреационной зоны "Алания парк". Установлено колесо обозрения, опоры под канатную дорогу, прорублены лыжные трассы, смонтировано оборудование для искусственного оснежения. Этот этап инвестор планирует завершить уже в июне 2023 года. Тогда же парк сможет принять первых посетителей. Лыжную трассу и все остальное, я думаю, мы откроем к сезону зима 2023-2024", — сказал Меняйло.

По его словам, начинается активная фаза строительства инженерной и туристической инфраструктуры курорта "Мамисон".

"В этом году продолжаем строить горнолыжные трассы. Кроме того, у нас по плану строительство многофункционального центра, открытой парковки, гаража ратраков и благоустройство внутренних подъездов к курорту. Уже в этом сезоне инвестор начнет строить гостиницы, ресторан и многоуровневую парковку", — отметил глава республики.

Он добавил, что в целом в 2022 году была оказана поддержка 16 общественным инициативам в сфере туризма, общий объем грантов в виде субсидий составил 131,5 млн рублей. Средства направлены на создание модульных быстровозводимых конструкций, глэмп-отелей для размещения туристов.

"Создано (в 2022 году — ИФ) 9 объектов туристической инфраструктуры с общим объемом инвестиций 1,8 млрд рублей. Сюда входит, например, туристский кластер "Горная Дигория", — подчеркнул Меняйло.

Как сообщалось, рекреационный комплекс "Алания парк" нынешним летом готов принять первых посетителей. Строительство тематического "Алания-парка" вблизи Владикавказа планируется завершить в 2026 году. Объект станет самым крупным всесезонным тематическим парком в Северо-Кавказском федеральном округе.

Предполагается создание развлекательных комплексов с широким набором рекреационных и культурно-досуговых услуг, среди них — подвесная пассажирская канатная дорога, горнолыжная трасса с ночным освещением, колесо обозрения, гостиницы, ресторан, кафе, маршруты для катания на горных велосипедах. На южном склоне предполагается строительство тематического семейного парка с аттракционами.

В рамках проекта планируется создать более 350 рабочих мест. Общий объем финансирования — 3,2 млрд рублей.

Также сообщалось, что в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".